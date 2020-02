Governadora lança Operação Tolerância Zero em Mossoró e Areia Branca

Com a presença da governadora Fátima Bezerra, em solenidade realizada na tarde desta sexta-feira (31), em Mossoró, a Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP) deflagrou a segunda etapa da Operação Tolerância Zero.

A operação está sendo realizada no município e também em Areia Branca, neste final de semana. O evento aconteceu no Comando do Corpo de Bombeiros do RN na cidade de Mossoró.

A ação tem o objetivo de fiscalizar o uso de tornozeleiras eletrônicas por apenados do regime semiaberto e conta com a participação de 93 policiais penais, lotados nas unidades prisionais de Apodi, Caicó, Caraúbas, Mossoró, Natal e Pau dos Ferros.

A fim de não prejudicar a segurança do sistema prisional, a operação está sendo feita por agentes em cumprimento de folga com recebimento de diárias operacionais.

"Eu reconheço, valorizo e parabenizo cada um de vocês aqui presentes, que estão dando o melhor de si a serviço da sociedade para combater a criminalidade. Se muito já foi feito pela Segurança Pública, muito ainda vamos fazer", disse Fátima. O RN tem atualmente 1.460 tornozeleiras ativas e está adquirindo outras 3 mil.

A Seap realizou no último dia 18 de janeiro, na Grande Natal, a primeira edição da operação Tolerância Zero. A ação contou com a participação de 91 policiais penais, que realizaram 55 abordagens, identificando quatro situações de violação do sistema de monitoramento.

"Ações dessa natureza, que contribuem com a diminuição dos índices de criminalidade porque evitam a reincidência, terão continuidade", declarou o secretário Pedro Florêncio.

A operação faz parte da política da Segurança Pública do Estado e, para se chegar a esse momento, foi necessário investir em recursos humanos e materiais, na Central de Monitoramento Eletrônico da SEAP.

Participaram do evento os deputados estaduais Souza e Isolda Dantas; a prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini; o vereador mossoroense Alex do Frango; o controlador geral do Estado, Pedro Lopes; o capitão Neves Monteiro, do CBM-RN Mossoró; o comandante da Guarda Municipal, Joilton Carlos; o tenente-coronel Humberto Pimenta, do comando regional da PM; além de outras autoridades.