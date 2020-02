“Que exista paridade entre homens e mulheres”, solicita Isolda Dantas

A deputada estadual Isolda Dantas solicitou que a governadora encaminhe proposição à Assembleia Legislativa para que os próximos concursos da Polícia Militar no estado tenham reserva de vagas para as mulheres.

Pediu ainda que permitam que estas mulheres possam concorrer também às vagas de ampla concorrência, efetivando uma política afirmativa, garantindo igualdade de direitos, em particular o de exercer cargos públicos nas Polícias e Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, e ampliando o número de mulheres nestas corporações.

Atualmente, apenas 3% do efetivo das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros, são mulheres no RN.

“No concurso realizado pela gestão estadual passada, das mil vagas apenas 62 foram destinadas para mulheres. O TAC assinado por Fátima com o Ministério Público Estadual demonstra o compromisso de sua gestão quando amplia o número de mulheres a serem convocadas para os quadros da PMRN”, diz Isolda.

E acrescenta: “Nossa solicitação é para que o Estado possa garantir, em igualdade de condições com os homens, que as mulheres ocupem os cargos públicos”.