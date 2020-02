Justiça determina internação do acusado de tentar matar Leonara

A universitária Leonara Victor Moura, de 20 anos, voltou a dormir um pouco mais tranquila, depois que sofreu uma tentativa de feminicídio às 21 horas do dia 20 de janeiro passado no Centro da cidade de São Miguel/RN, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

A tormenta vivida pela universitária, que trabalha de atendente numa padaria para ajudar no orçamento familiar e pagar as despesas com os estudos, foi muito além da tentativa de assassinato. É que o acusado, Manoel Ferreira, estranhamente foi posto em liberdade.

O delegado o autuou em flagrante, mas não por tentativa de feminicídio, mas por tentativa de lesão corporal grave, que pode ser posto em liberdade mediante pagamento de fiança. Foi o que aconteceu. O acusado pagou fiança de R$ 500,00 e ganhou liberdade.

A decisão judicial deixou Leonara Moura em pânico, que pediu ajuda nas redes sociais, para que as autoridades adotassem as providências necessárias, pois entre as alegações para soltar o acusado Manoel Ferreira, consta que ele toma medicação controlada e estaria sem tomar.

A Justiça determinou medidas protetivas, proibindo que Manoel Ferreira se aproximasse da casa, do trabalho e ou da faculdade de Leonara Moura, porém, mesmo assim, ele passou em frente ao trabalho de Leonara Moura olhada para dentro da padaria.

O caso foi denunciado de novo. A SuperTV, em parceria com o MOSSORÓ HOJE, mostrou o caso. No final de semana passada, a Justiça determinou que Manoel Ferreira fosse internado no Hospital Psiquiátrica João Machado, em Natal.

Desde então, Leonara Moura diz que dorme um pouco mais tranquila. Ela não consegue tirar da cabeça que quase foi assassinada a facadas, na porta do trabalho, por não aceitar namorar o Manoel Ferreira. Ela foi salva pelo companheiro de trabalho Jordão Lima Moreno.

