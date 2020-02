TRE do RN abre vaga para membro suplente de lista tríplice

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN) divulgou edital com uma vaga para membro suplente, classe jurista, da lista tríplice do tribunal.

Os advogados interessados devem se inscrever no período de 11 a 17 de fevereiro, por meio do preenchimento do requerimento de inscrição, que deverá ser dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça e protocolado na Secretaria Geral do Tribunal, localizada na Praça Sete de Setembro, s/n, Centro, Natal.

A vaga é decorrente da posse do advogado Fernando Jales como membro titular daquela Corte no dia 19 de dezembro de 2019.

Para concorrer a vaga é necessário estar no exercício da advocacia e possuir 10 anos consecutivos, ou não, de prática profissional, que será comprovado pela inscrição na OAB e por documentos que atestem a prática de atos privativos.

CONFIRA O EDITAL.