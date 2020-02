"Foro de Moscow": Jornalistas do RN reagem às declarações chulas de Bolsonaro

Edição desta quarta, 19, do programa "Foro de Moscow". Desta vez, a Federação Nacional dos Jornalistas no RN (FENAJ) reage às ofensas sexuais do presidente Jair Bolsonaro, que atacou com ofensas sexuais a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Mello. Para isso, os jornalistas Bruno Barreto e William Robson conversam com a jornalista Ana Paula Costa, representante entidade no RN.

Ainda nesta edição, o Foro entrevista e Plúvia Oliveira e Thayna Araújo, ambas do bloco carnavalesco Alô Frida, que sai pelas ruas próximas da Praça da Convivência de Mossoró nesta quinta-feira (20). Elas também alertam para os perigos do assédio e para respeitar a vontade das meninas durante a folia..

Você ainda confere temas como a greve dos petroleiros, o recuo do prefeito Álvaro Dias sobre o decreto dos aplicativos, Rosalba e a educação, e as contas do ex-prefeito Francisco José Júnior.

