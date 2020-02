Corpo de Bombeiros do RN dá dicas de segurança durante o período chuvoso

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN) divulgou algumas dicas de cuidados que a população deve ter durante a ocorrência de chuvas no estado.

As equipes recebem diversas solicitações feitas pela população nesse período, com destaque para as quedas de árvores, alagamentos e desabamentos de tetos de residências.

De acordo com a corporação, é necessário ficar alerta e redobrar os cuidados a fim de evitar maiores problemas e acidentes.

Confira algumas dicas de segurança:

- Não deixe crianças brincarem na chuva ou em áreas alagadas, pois há riscos de acidentes e de contraírem doenças, como hepatite e leptospirose;

- Não utilize equipamentos elétricos em áreas inundadas ou que tenham sido molhadas, pois há risco de choque elétrico;

- Evite utilizar telefone com fio e celular ligado a tomada no período de chuvas;

- Caso sua casa esteja sujeita a alagamentos, coloque os móveis e outros pertences em lugar protegido;

- Para os moradores das regiões de risco – morros e encostas – os bombeiros recomendam que as pessoas procurem locais seguros para se abrigar;

- Caso seja inevitável sair para a rua, é importante estar atento a algumas dicas, como circular de carro com os faróis acesos e evitar passar por lugares alagados;

- Se estiver em lugar seguro, não se aventure em correntezas e inundações;

- Só ande pela área alagada se for para sair de uma situação de perigo. Cuidado para não cair em valas e nem em bueiros abertos;

- Durante a incidência de raios evite deslocamentos a pé, não ande próximo a árvores, postes ou cercas;

- Durante um temporal é comum a queda de árvores, por isso não estacione seu veículo nem permaneça embaixo delas;

- Não jogue lixo nas ruas, córregos, margens de rios, pois podem causar alagamentos;

- Nunca abandone móveis ou eletrodomésticos nas ruas ou em terrenos baldios;

- Em caso emergência, o número do Corpo de Bombeiros é o 193.