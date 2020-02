Foro de Moscow: A trama de Izabel contra Silveira e o caos na PM do Ceará

O programa online "Foro de Moscow" desta sexta-feira já está disponível nas plataformas Youtube e Spotify. O destaque vai para a estratégia da presidente da Câmara de Mossoró, Izabel Montenegro, em se vingar do ex-prefeito Francisco José Júnior e atuar para a reprovação das suas contas. Os jornalistas Bruno Barreto, William Robson e Cézar Alves, editor do MOSSORÓ HOJE, comentam o assunto.

O Foro segue abordando a intervenção na polícia do Ceará e o tumulto que está provocando o motim dos policiais que pode prejudicar o carnaval no Estado. Cézar Alves aproveita para fazer a relação entre o caso cearense com o de outros Estados, onde há ameaça de policiais e pressão em, pelo menos, 12 governantes.

Veja também, O festival Rock in Rio Mossoró no Carcará durante o carnaval, o guitarrista e organizador Cleber Dimarzzio explica o evento; a rachadinha do ex-vereador de Mossoró; Fracassa o mutirão para angariar assinatura para a Aliança pelo Brasil.

