Natália ao "Foro...": "Lula quer aproximar o jovem da política e do PT"

Após a visita ao papa Francisco, o ex-presidente Lula voltou com a preocupação em inserir cada vez mais o jovem na política, para que atuem mais ativamente nas questões sociais. Esta revelação foi dada pelo próprio ex-presidente em encontro a portas fechadas com a deputada federal Natália Bonavides, a mais parlamentar mais jovem da bancada petista. "Falamos muito sobre isso, de como aproximar o PT da juventude", explicou Natália, em entrevista ao programa pelo Youtube, "Foro de Moscow", do Rio Grande do Norte. "Então, a reunião foi muito para traçarmos estas estratégias". O programa é apresentado pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto, todos os dias, pelo canal Youtube e pelo Spotify.



Natália é um dos nomes mais citados do partido para concorrer à Prefeitura de Natal nas próximas eleições. Também é um nome do qual o ex-presidente se agrada, segundo a parlamentar. "Eu levei a ele um pouco da minha visão, de como o nosso mandato também é importante neste momento e até mesmo no projeto de renovação do partido", comentou a deputada, que também é a única representante feminina da bancada federal do RN.