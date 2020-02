Foro de Moscow: Bolsonaro estaria testando as instituições democráticas?

Mais uma edição do programa online Foro de Moscow, Edição 34, está no ar e o MOSSORÓ HOJE retransmite diariamente e é sempre apresentado pelos jornalistas Bruno Barreto e William Robson.

Desta vez os advogados e professores Olavo Hamilton e Humberto Fernandes analisan se há crime de responsabilidade na ação do presidente Bolsonaro em estimular protestos contra o Congresso e o STF no próximo dia 15 de março.

O programa é diário, de segunda-feira à sexta-feira, gravado durante as manhãs, com foco em “atualidades e política”. Inicialmente, o programa ficará hospedado no canal do youtube do blog do Barreto, mas em breve terá canal próprio.

