Foro de Moscow: Fátima concede reajuste do piso, mas educação quer greve

O programa online Foro de Moscow, transmitido diariamente pelo Youtube e pelo Spotify, já está no ar em sua edição desta sexta-feira, 28 de fevereiro, destacando a governadora Fátima Bezerra que ofereceu reajuste aos professores para evitar greve na quarta-feira que vem, mas mesmo assim, a paralisação está marcada. O sindicato da categoria poderá rever a decisão na próxima terça-feira.

O Foro ainda traz uma análise sobre as mudanças na equipe da prefeita Rosalba Ciarlini, com destaque para a pasta da Cultura, que ficará sob o comando de Isaura Amélia.

Apresentado pelos jornalistas Bruno Barreto e William Robson, dois dos mais conceituados nomes do jornalismo do Estado, o "Foro de Moscow" é uma experiência pioneira no jornalismo local, pois sua transmissão ocorre exclusivamente pelo Youtube, em formato inovador e totalmente informal. O conteúdo é diário, ainda gravado , e visa discutir temas relevantes do dia e destaca os principais assuntos dos blogs e meios de comunicação.