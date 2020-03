O promotor Armando Lúcio Ribeiro disse que a decisão do Tribunal do Júri Popular nesta quarta-feira, dia 4 de março de 2020, condenando a 51 anos de prisão dois dos três assassinos do menino Calleb, é uma reação clara da sociedade mossoroense contra a guerra de facções pelo controle do tráfico de drogas nos bairros de Mossoró/RN. “Foi justo e exemplar”, diz.



Já o advogado Pablo Oliveira, que atuou na defesa de Jefferson e Giovane de Melo Nogueira, disse que o resultado não correspondeu ao que estava posto nos autos.Assegurou que vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado pedindo para anular o julgamento. Ele explica que não foi citado a tempo de incluir testemunhas no processo que iriam depor em favor dos réus.

