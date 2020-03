Manoel de Zé de Quina é preso por descumprir medida protetiva

Por volta das 15h da quarta-feira (11), Manoel Ferreira, conhecido como Manoel de Zé de Quina foi preso na cidade de São Miguel.

O motivo da prisão foi o descumprimento de uma medida protetiva que estabelece uma distância mínima de 100 metros que ele deve manter da jovem Leonara Moura.

Segundo Leonara, Manoel passou próximo ao trabalho dela em um momento que ela estava no local. Imediatamente, populares avisaram a jovem, que, com medo, decidiu acionar a polícia.

Ela contou que o advogado de Manoel alegou que ele havia ido apenas até a farmácia de uma sobrinha dele, que fica ao lado da padaria onde Leonara trabalha, para comprar um medicamento e que não teve a intenção de procurar a jovem.

Contudo, mesmo com esta versão do advogado, não resta dúvidas que Manoel descumpriu a medida protetiva e dado o histórico que já existe entre os dois a jovem agiu certo em temer pela vida.

Agora, os envolvidos aguardam a audiência de custódia a qual Manoel será submetido para saber se ele será posto, ou não, em liberdade novamente.

Manoel retornou a São Miguel em no dia 5 de março, após passar uma temporada em um Hospital Psiquiátrico em Natal, para evitar que ele voltasse a procurar Leonara e tentar contra a vida dela.

Em 20 de janeiro deste ano, o homem tentou agredir Leonara com uma faca, após ela recusar as investidas “românticas” dele. Leonara foi salva pelo filho do dono do local onde ela trabalha, que vendo a ação, bateu em Manoel com uma vasilha com sopa que ele tinha nas mãos, e salvou a vida da jovem.

