“No momento do choque a vítima pode ter desde um susto até algo mais grave”

Silenciosa até a hora do choque, a passagem da corrente elétrica no corpo da vítima pode causar queimaduras, parada cardíaca ou até mesmo a morte.

Por isso, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN) alerta a população com medidas de prevenção para evitar esse tipo de ocorrência.

Para o capitão Daniel Gleidson, chefe do apoio técnico do SAT (Serviços de Atividades Técnicas) do Corpo de Bombeiros do RN, as consequências de um choque elétrico podem ser fatais.

“No momento do choque a vítima pode ter desde um susto, se afastando de forma imediata após o contato com a rede elétrica, até um caso mais grave, como parada cardíaca ou morte. Além disso, dependendo do local em que a pessoa esteja no momento do choque o risco pode ser maior. Se a vítima estiver numa escada mexendo na rede elétrica, por exemplo, um possível choque pode gerar uma queda e a situação se complica ainda mais”, disse.

O choque é a passagem da corrente elétrica pelo corpo. Para evitar ocorrências, as pessoas devem adotar medidas preventivas, garantindo a manutenção da rede interna de energia e tomando os cuidados necessários. Porém, não são apenas os adultos que precisam de prudências.

“A curiosidade faz parte do desenvolvimento das crianças. Através da exploração elas experimentam o mundo. Então a principal recomendação é que as tomadas estejam sempre protegidas com isolantes. Também é importante deixar qualquer objeto metálico como agulhas, tesouras, facas, chaves e frisos fora do alcance das crianças, para que elas não possam inserir tais objetos nas tomadas”, alertou o capitão Gleidson.

As redes elétricas das residências e de estabelecimentos comerciais podem ficar sobrecarregadas caso não haja manutenção, ou seja, vários equipamentos ligados na mesma fonte de energia podem provocar um curto-circuito seguido de incêndio.

“Manter um bom estado da rede elétrica também é importante para evitar choques e aquecimentos. Para isso, um profissional especializado deve ser contratado para realizar uma instalação ou a manutenção, para que as normas de segurança sejam observadas”, finalizou o chefe do apoio técnico do SAT (Serviços de Atividades Técnicas), capitão Gleidson.

Em caso de acidente envolvendo choque elétrico a primeira recomendação é desligar a fonte de energia. Caso não consiga, o ideal é tentar soltar o fio ou o material condutor da vítima com um objeto isolante.

A pessoa jamais deve tocar na vítima durante o choque. Através do 193, o Corpo de Bombeiros do RN está à disposição para realizar o atendimento.





DICAS DE SEGURANÇA

– É perigoso mexer na parte interna das tomadas, seja com os dedos ou com objetos como: tesouras e facas. O ideal é chamar um eletricista capacitado para realizar o serviço;

- Na instalação elétrica peça para o eletricista colocar o fio terra;

– Ao trocar as lâmpadas, toque apenas na extremidade do suporte ou no vidro da própria lâmpada;

– Verifique sempre os fios elétricos que ficam à vista, nunca os deixe descobertos;

– Quando as mãos ou o corpo estiverem úmidos, não toque em aparelhos elétricos;

– Mantenha os aparelhos elétricos em bom estado. Não hesite em mandar consertá-los, sempre que apresentarem problemas ou causarem pequenos choques;

– Não faça gambiarras. O “famoso gato” pode provocar choques elétricos e incêndios;

- Fios e disjuntores devem estar adequados à carga elétrica de sua instalação;

- Muito cuidado na cozinha, banheiro e lavanderia! A combinação de água e eletricidade pode ser perigosa;

- Desligue o chuveiro elétrico antes de mudar a chave de temperatura;

- O cuidado com a criança é essencial. Mantenha as tomadas vedadas e aparelhos elétricos fora do alcance delas;

- Em caso de emergência, ligue 193.