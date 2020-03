Caern lembra que mesmo em meio a crise de saúde é preciso evitar desperdício

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) emitiu um lembrando a população de evitar o desperdício de água, mesmo em meio a crise causada pela epidemia do coronavírus.

A Caern reforça que é os cuidados com a higiene pessoal são imprescindíveis, principalmente quanto a higienização das mãos, para garantir a segurança contra a doença, mas que é preciso pensar a respeito do desperdício.

A água fornecida pela Caern passa por análise e a sua potabilidade é garantida até a chegada da casa do consumidor. Por isso, é importante atentar para a limpeza e desinfecção da caixa de água e reservatórios de armazenamento.

“Hoje, vivemos em um inverno promissor no semiárido do Estado. Apesar das boas chuvas em várias regiões, os maiores reservatórios ainda estão com volume abaixo de 50%”, lembrou a companhia.

A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório do Estado, está hoje 24,84% de sua capacidade. Ela é responsável pelo abastecimento direto e indireto de 24 cidades e diversas comunidades rurais que estão em três regiões do Estado: a Central, Seridó e Oeste.

Já a barragem de Santa Cruz está com 23,65%. O manancial é fundamental para o abastecimento de parte das cidades do Alto Oeste, entre elas, Pau dos Ferros. A Caern possui cerca de 21 mil ligações de água atendidas pela barragem.

Levando em consideração que cada ligação de água pode atender uma média de 4 pessoas, a população atendida é de mais de 80 mil pessoas. Estes mananciais e outros estão com recarga inferior a 50% e são responsáveis pelo abastecimento de muitos potiguares.

Nesta perspectiva, é importante que a população colabore continuando a adotar medidas que evitem o desperdício de água. Entre elas, verificar vazamentos internos, lavagem de carro e calçada com mangueira, brincadeira de crianças com a água sem supervisão e controle.

Além de hábitos simples, mas que fazem a diferença. Como fechar a torneira, enquanto escova os dentes e enquanto passa sabonete nas mãos.

A Caern lembra que é uma tendência em período chuvoso que o consumo de água diminua, particularmente no semiárido. Isso porque existe redução do uso de água dentro de casa e também há os que preferem armazenar água de chuva.

Mesmo com essa tendência, a companhia alerta para a necessidade permanente do uso racional da água.

VOLUME NOS PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS COM USO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO:

Barragem Armando Ribeiro Gonçalves – 24,84%

Santa Cruz de Apodi – 23,65%

Marechal Dutra – 17,9%

Itans – 3,62%

Barragem de Pau dos Ferros – 6,65%

Passagem das Traíras – 3,65%

Boqueirão de Parelhas – 24,33%

Rodeador – 57,72%