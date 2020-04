Deputada destina 1,5 milhão de suas emendas para combate ao Covid-19

Em meio à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), no Rio Grande do Norte, a deputada estadual Isolda Dantas sugeriu aos deputados o remanejamento das emendas parlamentares e remanejou 1,5 milhão das suas emendas para a Secretaria Estadual de Saúde.

O valor será destinado para a aquisição de respiradores, equipamentos de proteção individual (EPI’s) e insumos hospitalares.

O recurso, que já estava destinados para atender demandas específicas de setores em alguns municípios do Estado, será remanejado com o objetivo maior de enfrentar a crise do Covid-19.

“Momentos de crise como o que estamos vivenciando exigem um posicionamento firme e decisões rápidas. Essa foi uma decisão necessária que tomamos ao que estamos enfrentando. Quanto tudo isso passar e vencermos a pandemia, teremos a tranquilidade de ter agido corretamente e pensado em salvar a vida das pessoas”, comentou Isolda.

Além do remanejamento de suas emendas, a deputada Isolda Dantas conseguiu encaminhar algumas medidas para superação da pandemia como a distribuição de quentinhas pelos restaurantes populares e de kits merenda escolar para atender a população mais vulnerável.

Além disto, Isolda busca a antecipação da formatura de estudantes de medicina da uern para atuarem contra o covid e em diálogo com o governo e demais forças políticas para encaminhar projetos que possam assegurar condições para o povo, para salvar vidas e a economia.

