OBVIO lança revista com dados sobre homicídios de 2015 a 2019 no RN

O Observatório da Violência no Rio Grande do Norte (OBVIO) em colaboração com a Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE), acaba de lançar a 15ª edição da revista Óbvium.

A edição especial apresenta informações sobre as Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLIs) no estado, catalogadas no período de 1 de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2019.

A publicação será utilizada como subsídio para a criação do Plano Estadual de Segurança Pública, sendo um marco na transparência das informações que servirão como fundamento para tomada de decisões em segurança pública no RN.

De acordo com Professor Járvis Campos, do Departamento de Demografia e Ciências Atuariais (DDCA), da UFRN, editor da revista e Coordenador Adjunto do OBVIO, o trabalho apresenta dados quantitativos sobre as CVLIs.

“A revista apresenta os dados de CVLIs desagregados por um conjunto de informações sociodemográficas estratégicas para o delineamento de políticas públicas na área da violência. Tratam-se, portanto, de dados quantitativos (em formato tabular e gráfico) sobre as ocorrências de CVLIs, por exemplo, por sexo, etnia, faixa etária, estado civil, escolaridade, renda estimada, tipo de local de crime, macrocausas da violência, dentre outras características”, explica.

Ainda de acordo com o professor, essas informações são disponibilizadas para o conjunto do Estado do Rio Grande do Norte, além de diversas informações que estão disponíveis no nível das regiões e municípios do Estado.

Nos casos de Natal, Mossoró, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, maiores cidades do estado, há um detalhamento mais específico das informações fornecidas, com dados analisados por bairros.

“Além dos valores absolutos das ocorrências, por todas essas características, são apresentadas informações de distribuição percentual e taxas de (de)crescimento, no período em análise”, explica o professor Járvis.

Apesar de apresentar dados técnicos, a Revista “OBVIUM Edição Especial 15: CVLIs Condutas Violentas Letais Intencionais 2015-2019”, pode ser acessada por qualquer pessoa que tenha interesse em saber mais sobre assunto.

O download do arquivo em PDF pode ser feito AQUI.

A 15ª edição da Revista Óbvium tem responsabilidade técnica de Ivenio Hermes, Járvis Campos, Oswaldo Gomes Corrêa Negrão e Thadeu de Sousa Brandão.