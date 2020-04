Para reduzir os impactos na formação educacional no Brasil, o Ministério da Educação publicou portaria autorizando que as aulas presenciais sejam ministradas via plataformas remotas, ou seja, pela internet, o que já acontecia com vários cursos pelo País.

No Rio Grande do Norte, preocupado com o quadro de formação de novos motoristas, o deputado Souza (PSB) defende que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RN) autorize as autoescolas do Rio Grande do Norte a ministrar aulas pela internet.

Inclusive, Souza apresentou requerimento neste sábado (18), solicitando que o DETRAN faça esta autorização. Para o deputado, com a medida, o cidadão e as autoescolas poderão antecipar o curso online enquanto estão em isolamento social.

“O DETRAN pode baixar portaria regulamentando o funcionamento das aulas teóricas via plataformas digitais, enquanto perdurarem as medidas para evitar a proliferação do COVID-19, explica o deputado, que espera que seu pleito seja atendido.

"Da mesma forma que o governo liberou as aulas através das novas tecnologias digitais, as aulas teóricas das autoescolas poderiam acontecer normalmente sem prejuízo a prestação dos serviços”, conclui o deputado Souza.