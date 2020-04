Mossoró/RN registra cinco homicídios num intervalo de 24 horas

Cinco ocorrências de homicídios nas últimas 24 horas no município de Mossoró-RN; Primeira ocorrência foi no início da manhã deste sábado, na antiga Fazenda São João. Segunda ocorrência foi no Conjunto Cidade Oeste, por volta das 19 horas de sábado, 26. A terceira foi no início da madrugada no bairro Ouro Negro, a quarta na manhã deste domingo, no loteamento Santa Helena, a quinta vítima foi executada a tiros na região entre o Santa Delmira e o Redenção.

Fotos O Camera