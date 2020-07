‘Pensamos em facilitar a vida de trabalhadores que perderam seus empregos’

Por meio do decreto publicado no Diário Oficial do Estado, a partir desta quinta-feira (02), o atendimento na Central do Cidadão de Mossoró, localizada na Rodoviária, foi retomado exclusivamente para atendimentos do Sistema Nacional de Empregos (Sine-RN).

A medida surgiu de uma proposição do mandato da Deputada Estadual Isolda Dantas (PT), que considerou a necessidade do serviço imediato aos homens e mulheres demitidos durante a pandemia do novo coronavírus.

A medida, segundo a deputada, possibilita o atendimento eficiente da população com direito ao seguro desemprego e auxílio emergencial, sem necessidade de deslocamento a outras cidades, onde o Sine já estava funcionando.

“Pensamos em facilitar o acesso ao direito e na melhor qualidade de vida dessas trabalhadoras e trabalhadores que perderam seus empregos durante a pandemia. Foram muitos empregos perdidos nesse período, e nosso mandato não poderia ficar parado, a não ser agir” reforça Isolda Dantas.

Apesar da retomada de serviço presencial, a deputada sugeriu, e a Secretaria de Estado da Administração (Sead) acatou o agendamento prévio evitando, assim, aglomerações na unidade.

Para atendimentos na Central do Cidadão de Mossoró os cidadãos podem solicitar o agendamento pelo número provisório (84) 99996-2761. O horário de funcionamento será das 7h às 13h.