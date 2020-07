De acordo com a denúncia, o blogueiro João Marcolino divulgou informações falsas sobre a atuação do delegado de polícia civil da cidade. Os crimes teriam sido cometidos em uma live e também no blog do denunciado; Após sofrer um atentado a tiros em 19 de maio, Marcolino foi preso em 10 de julho por posse ilegal de arma de fogo; Entenda o caso.