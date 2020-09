Governo autoriza contratação temporária de 6.500 profissionais para o IBGE

A contratação será realizada por meio de processo seletivo simplificado, de acordo com Portaria publicada nesta sexta-feira (11), no DOU. Há vagas para Agentes de Pesquisas e Supervisores; O prazo para publicação do edital de abertura de inscrições será de até 6 meses e os aprovados poderão ser contratados a partir de janeiro de 2021