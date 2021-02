O Delegado Valtair Camilo, titular da Delegacia de Homicídios de Mossoró, concedeu entrevista coletiva, na manhã desta quarta-feira (3), para falar sobre a prisão do último envolvido no latrocínio do motorista de aplicativo Carlos Reginaldo Nogueira Holanda Júnior, conhecido como Espanta, de 31 anos.

De acordo com o delegado, Antônio Lucas Lobo Maia, preso em Fortaleza, nesta terça-feira (2), além de confessar que atirou na vítima, ainda deu mais detalhes sobre o crime.

Afirmou, inclusive, que Vanderclayton Leandro de Lima participou ativamente da ação e estava no local do crime. Vanderclayton, juntamente com Marcos Vinicius Silva dos Santos, foi preso no dia 22 de janeiro e havia dito em depoimento que só havia emprestado a arma do crime.

Lucas contou ao delegado que os três haviam tido uma reunião, por volta das 17h do dia 21 de janeiro (data do crime) e decidido que iriam matar desafetos na favela do fio.

Para isso, chamaram um carro por aplicativo, sendo atendidos por Carlos Reginaldo. No local, o motorista teria ficado nervoso e tentado fugir, sendo assassinado com um disparo na cabeça, desferido por Lucas.

O último suspeito foi encaminhado para a cadeia pública de Mossoró. O inquérito sobre o caso já foi concluído e remetido à justiça, tendo sido completamente elucidado.

Ainda segundo o delegado, dois dos envolvidos poderão pegar uma pena mínima de 20 a 30 anos de prisão e o terceiro, Marcos Vinicius, que também foi encontrado com drogas, ainda deverá ter acréscimo de pena por este crime.