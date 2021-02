PC prende em Mossoró mais um suspeito de matar agricultor em Serra do Mel

Um outro suspeito, identificado como Ricardo José de Santana Junior, foi preso no dia seguinte ao crime (4 de fevereiro). Ele confessou participação e a ainda apontou os nomes dos demais envolvidos.

Já no sábado, 6 de fevereiro, André Rodrigues, o Ferrugem, também apontado por Ricardo como membro da quadrilha que invadiu a casa do agricultor, foi encontrado morto em Serra do Mel.

Policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídios de Mossoró (DHM), em ação conjunta com a Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) e a Delegacia Municipal de Serra do Mel, prenderam, na manhã desta terça-feira (09), mais um suspeito de participação no latrocínio de Antônio Damião Galdino, de 57 anos.

O crime ocorreu no dia 3 de fevereiro deste ano, na Vila Paraná, município de Serra do Mel, região da Costa Branca do Rio Grande do Norte.

Adlan Fernando da Silva, conhecido como "Pezão", 29 anos, foi detido em uma residência, no bairro Alto do Sumaré. Os policiais também apreenderam um adolescente de 16 anos.



As prisões aconteceram após os policiais receberem denúncia indicando que os suspeitos do latrocínio de Antônio Damião estariam escondidos naquele bairro.

Ao diligenciarem no local, os policiais encontraram no imóvel três suspeitos, os quais tentaram fugir no momento da abordagem, sendo que Adlan Fernando e o adolescente de 16 anos foram detidos.

Com eles, foram apreendidos dois revólveres, munições, drogas (crack e maconha) e balança de precisão.

Ambos foram encaminhados à delegacia e autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo. Adlan Fernando também foi flagranteado pelo crime de corrupção de menores.

Em desfavor de Adlan Fernando existia, ainda, um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e furto.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. O adolescente foi entregue à família, após lavratura de um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC).

O CASO

Os policiais chegaram ao nome de Adlan Fernando, após a prisão de Ricardo José de Santana Junior, ocorrida no dia seguinte ao crime (4 de fevereiro).

Ele foi encontrado caminhando na rodovia de acesso ao município de Carnaubais. Ao ser detido, confessou participação no crime e ainda apontou os nomes dos demais envolvidos.

No sábado, 6 de fevereiro, André Rodrigues, o Ferrugem, também apontado por Ricardo como membro da quadrilha que invadiu a casa do agricultor, foi encontrado morto em Serra do Mel.

O corpo dele, com marcas de tiros, foi encontrado na Vila Guanabara, município de Serra do Mel.

