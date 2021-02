As provas seriam realizadas nos dias 7 e 14 de março, nas cidades de Mossoró e Natal. O comunicado sobre o adiamento foi feito pela Polícia Civil, na noite desta segunda-feira (22). De acordo com a Comissão Especial do Concurso Público, uma nova data será anunciada tão logo os número de casos da Covid-19 estejam controlados.