Caraúbas: Empresário e ex vereador , Edu Licurgo morre de infarto aos 52 anos

Empresário Edu Licurgo estava em sua propriedade em Caraúbas com a família e amigos, quando sentiu dores no peito e no braço; Com apoio de amigos, seguiu para buscar ajuda médica em Mossoró, mas, ao passar por Governador Dix Sept Rosado, sofreu um infarto e não resistiu; CONFIRA entrevista que gravamos com o empresário ano passado

O empresário e ex-vereador por quatro mandatos Edu Licurgo Fernandes (52 anos), de Caraúbas, faleceu ao meio dia deste domingo, 7, após sofrer um forte infarto quando trafegava pela RN 117, para pedir ajuda médica especializada em Mossoró-RN.

Edu estava em sua fazenda, com familiares e amigos, quando teria sentido dores no peito e no braço. Daí, apoiado por amigos, estava se dirigindo a Mossoró, pela RN 117, para buscar atendimento médico especializado. Sabia que se tratava de um pré-infarto.

O site Icem Caraúbas relata que quando o empresário, em carro próprio, estava passando pela cidade de Governador Dix Sept Rosado, sofreu um forte infarto e foi levado para o hospital local, onde o médico de plantão não conseguiu reanimá-lo.

O empresário deixa mulher (Tatiane Morais), duas filhas e uma legião enorme de amigos no meio politico, de futebol e vaquejada. Inclusive, entre amigos, era conhecido por Vaqueiro. Foi o empresário de grandes jogadores de futebol, como Sandro, do Cruzeiro, e Marcão.

Edu Licurgo entrou na vida política muito novo. Com pouco mais de 20 anos, se tornou vereador e passou a defender os interesses do povo caraubense. Exerceu três mandatos consecutivo.

Em seguida, passou um período afastado das campanhas políticas para cuidar das empresas e em 2016, voltou a concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal, tendo sido mais uma vez eleito vereador. Era o quarto mandato.

Na campanha passada (2020), chegou a encabeçar uma possível candidatura a prefeito de sua cidade, mas terminou desistindo.

Na época, Edu conversou com MOSSORO HOJE.





Nota do MH

Fica aqui o sentimento de pesar aos familiares e amigos do empresário e ex-vereador Edu Licurgo.