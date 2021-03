Volume de serviços no RN teve o maior crescimento do Nordeste, em janeiro

O volume de serviços no Rio Grande do Norte teve o maior crescimento do Nordeste, em janeiro, ao lado de Pernambuco (1,6%) e Paraíba (1,6%). O avanço de 1,6% na comparação com dezembro de 2020 é maior do que a média do Brasil (0,6%).

No primeiro mês do ano, os serviços cresceram em 12 unidades da federação. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE.

Apesar do desempenho na comparação com o mês anterior, o acumulado de 12 meses registra queda de 16,8%, uma das maiores do Brasil ao lado de Alagoas (16,9%). A média nacional teve redução de 8,3%.

Apenas Amazonas (0,9%) e Rondônia (0,1%) apresentam resultados positivos na variação acumulada de 12 meses.

COMÉRCIO VAREJISTAS

O volume de vendas do comércio varejista do RN diminuiu 1,1% na comparação com dezembro de 2020. Essa é a primeira redução para um mês de janeiro desde 2016.

O dado é da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta sexta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A redução do volume de vendas do varejo brasileiro (- 0,2%) foi menos acentuada que no estado potiguar. Das 27 unidades da federação, apenas quatro tiveram resultados positivos.

O estado de Minas Gerais (8,3%) teve o maior crescimento, enquanto que o Amazonas (-29,7%) registrou com a maior queda.

VAREJO AMPLIADO

A redução de 1,6% no volume de vendas do varejo ampliado potiguar é menor que a retração brasileira (2,6%) em janeiro. Na variação acumulada de 12 meses, a queda é de 4,4%, a quinta maior do Brasil nesta comparação.

O varejo ampliado compreende o comércio varejista acrescido de material de construção e

“veículos, motocicletas, partes e peças”.