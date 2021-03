5 razões pelas quais você deve usar óculos de sol no outono

A verdade é que a luz do outono pode ser ainda mais prejudicial aos nossos olhos do que o sol do verão. Aqui estão cinco razões pelas quais você deve manter esses óculos de sol à mão e usá-los mesmo com a mudança das estações.

Dias mais curtos e clima mais frio às vezes podem nos dar uma falsa sensação de segurança quando se trata de nossos olhos. Temos a tendência de pensar que, quando não há luz solar direta batendo em nós ou não estamos semicerrando os olhos quando saímos, não precisamos de proteção para os olhos.

1. Sol baixo de outono

O sol de outono está mais baixo no céu. Quando o sol está mais alto, ele não atinge seus olhos de maneira direta, a menos que você esteja olhando diretamente para cima. A maior parte dos danos ocorre quando ele atinge coisas como água ou carros realmente limpos.

Quando o sol está mais baixo no céu e mais perto do horizonte, ele tem um caminho muito mais direto em direção aos seus olhos e a exposição aos raios ultravioleta aumenta dramaticamente.

Não se preocupe, basta um par de lentes de alta qualidade para evitar que os raios nocivos se propaguem diretamente para os centros de visão sensíveis.

2. Brilho

O ângulo inferior do sol nesta época do ano também cria um brilho brutal. O clarão pode causar cegueira temporária e tornar seu trajeto diário muito mais traiçoeiro. Felizmente, existem opções de lente por aí que fazem um ótimo trabalho ao lidar com luz média ou plana e ofuscamento, tudo ao mesmo tempo.

As lentes marrons são muito populares nesta época do ano, pois são polarizadas para bloquear o brilho, mas ainda assim permitem a entrada de luz suficiente para ver bem em condições menos ensolaradas ou nubladas.

3. Os Elementos

Com a queda geralmente vem menos umidade e mais vento. Esses elementos evaporam a umidade preciosa e podem afetar a pele delicada ao redor dos olhos. E, a menos que você esteja no ramo de colírios, isso é um grande inconveniente.

Os óculos de sol oferecem cobertura e proteção completas para manter os elementos hostis do lado de fora, e as lentes nas faixas de tons mais claros, como nossas lentes cinza claro, ainda funcionam mesmo quando não está particularmente claro.

4. Insetos

Mesmo no outono, os insetos ainda estão por aí e apenas esperando para espirrar em um olho bem aberto quando você menos espera. Isso é especialmente verdadeiro quando você é um ciclista, motociclista ou corredor e um elemento de velocidade é fatorado na equação.

Assim como seu carro precisa de um para-brisa, seus olhos também precisam de proteção. Se você costuma sair com pouca luz, considere lentes claras ou até mesmo aumente o contraste com lentes coloridas de amarelo ou rosa.

5. Estilo

Imagine uma pessoa. Qualquer pessoa. Agora imagine essa mesma pessoa com óculos escuros. Instantaneamente mais interessante, certo?

Óculos de sol simplesmente fazem você parecer mais estiloso. É um fato documentado. Os óculos certos têm estilo e servem ao propósito igualmente importante de proteger seus olhos.