Estado: Aulas presenciais só retornam com aval do comitê científico

A governadora do Rio Grande do Norte, professora Fátima Bezerra, acompanhada do vice-governador Antenor Roberto, abriu na manhã desta segunda-feira, 12, por meio virtual, a Jornada Pedagógica 2021 da rede estadual de ensino promovida pela secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seec). O evento ocorre até o próximo dia 14 com o tema "2021: Freire-Ano da Educação Potiguar”.

A chefe do Executivo estadual foi taxativa: "as atividades presenciais na educação vão retornar quando as condições epidemiológicas avalizadas pelo Comitê Científico permitirem. Deixo duas frases de Paulo Freire que sempre nos inspiram - Ensinar não é só transferir conhecimento, mas criar condições para sua construção; e educar é, antes de tudo, um ato de amor. E mais do que nunca precisamos de amor, de compreensão e cooperação para superarmos as dificuldades", concluiu.

Durante três dias serão realizadas telas de diálogos, círculos de cultura e apresentações de experiências da rede estadual de educação diante do ensino não presencial. A governadora afirmou que "a semana pedagógica brota com o desejo de voltarmos às salas de aula, já que a educação é a escola e não temos como imaginar nação civilizada sem educação. A educação é um passaporte para a cidadania como Paulo Freire nos ensinou. Mas o Comitê Científico diz neste momento que não é recomendado o retorno às aulas presenciais e, por isso, estamos discutindo nesta jornada o ensino remoto para que possamos chegar ao maior número de alunos".

A governadora citou as iniciativas do governo estadual para permitir o ensino remoto. "É certo que precisamos avançar com as ferramentas tecnológicas, o Governo fez contrato com a TV Bandeirante em canal aberto para disponibilizar aulas aos alunos que não têm acesso a computador e celular. Em Caicó, temos experiência exitosa com o rádio levando conteúdo aos alunos. E também entregamos material impresso na casa dos alunos que não têm acesso à internet. Além disso, asseguramos o direito do estudante à merenda escolar. Muitos estudantes são oriundos de famílias pobres e precisam do reforço alimentar. E este ano vamos continuar fornecendo a merenda", registrou.

Fátima lembrou sua história de vida como educadora, parlamentar e agora governadora. "Estamos lutando incansavelmente para incluir os profissionais de educação como prioritário no Plano Nacional de Imunização (PNI) desde o ano passado. Não descansarei enquanto não anteciparmos a votação dos profissionais da educação, e isto se justifica pela importância da educação. Junto aos demais governadores enviamos carta ao ministro da Saúde e da Educação solicitando a vacinação dos profissionais da educação. Para isso o Governo Federal precisa adquirir mais vacinas.”

Ela lembrou que enquanto parlamentar foi relatora da Lei do Fundeb e participou da luta pelo piso salarial da educação e que, ao lado do professor Getúlio Marques, secretário de educação, lutou pela ampliação dos Institutos Federais de Educação Tecnológica. “Nasci para ser educadora", afirmou aos mais de quatro mil participantes da Jornada. Acrescentou ao seu discurso a série de investimentos que a atual gestão fez no setor que ultrapassam o que a constituição determina. “Contratamos 1.300 novos educadores e suporte pedagógico, 117 professores de libras, investimos 34 milhões no transporte escolar, convertemos mais 15 escolas em tempo integral. Entregamos 25 das 40 escolas que estão sendo reconstruídas e equipadas em todo o estado. E vamos investir R$ 260 milhões da diferença do Fundef, que ganhamos judicialmente, em centros de educação profissionalizante. Tudo isso para avançarmos na cidadania e dignidade do nosso povo. Na educação superior, estamos investindo para fortalecer e dar autonomia financeira à UERN”, destacou.