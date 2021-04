Covid-19: Mossoró Vacina aplicou 514 doses no feriado de Tiradentes

A vacinação contra a Covid-19 dos idosos de 60 anos ou mais em Mossoró aconteceu, também, durante o feriado de Tiradentes (21). Dez Unidades Básicas de Saúde (UBS's) foram abertas para atender este público com a primeira dose.

Também foram aplicadas as segundas doses nas demais faixas e públicos que já estavam programadas. Ao todo, foram aplicadas 514 doses da vacina Astrazenica/Oxford.

Assim, a imunização segue em andamento em Mossoró durante esta semana para concluir a última faixa etária dos idosos. Agora o município inicia a vacinação dos grupos das comorbidades incluindo os pacientes renais crônicos que fazem tratamento de hemodiálise.

"Mossoró está prestes a concluir a imunização de todos os seus idosos de 60 anos ou mais. Acreditamos que este trabalho foi exemplar para o Rio Grande do Norte, porque conseguimos vacinar milhares de idosos sem problemas de superlotação, de tumultos. É uma campanha organizada. Agora avançamos para as comorbidades contanto com uma grande estrutura no ginásio do SESI", disse Etevaldo Lima, coordenador de Imunizações.