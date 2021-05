Foro de Moscow 11.05.2021 │O que virá no novo decreto de Fátima?

AS NOVAS TRAPALHADAS DE FÁBIO FARIA

EDIÇÃO: 335

O programa Foro de Moscow destaca as estratégias para editar o novo decreto com medidas restritivas no Rio Grande do Norte, na política de enfrentamento ao Covid. Veja o que está por vir a partir desta quarta.

1 - Juiz mantém prefeitura proibida de divulgar Ivermectina, mas recua sobre inclusão do remédio no protocolo de combate à covid-19

2- Governo discute edição de novo decreto com poderes, prefeitos e empresários

3- Uso de capacete entre motociclistas do RN é menor do que média do Brasil

4- RN suspende vacinação de grávidas com Astrazeneca

5- Fátima reúne prefeitos e setor empresarial para discutir novo decreto

6- Como o “Bolsolão” ou “Tratoraço” envolve Rogério Marinho e o RN?

7- A homenagem do Potiguar às vítimas da Covid

8 - MCJ Virtual chama artistas e técnicos para credeciamento à edição 2021

9- Sistema apresenta problema na eleição da Uern

10- Ministério do Desenvolvimento Regtional desmente a existência de orçamento paralelo

11- Deputados articulam CPI para investigar orçamento secreto

