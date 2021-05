Novo decreto terá suspensão da “lei seca” e do toque de recolher integral aos domingos

A Governadora Fátima Bezerra anunciou, por meio de sua conta no Twitter, alguns pontos que constarão no novo decreto com medidas restritivas para o combate da Covid-19 no estado. O novo decreto será publicado na edição desta quarta-feira (12) do Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com a gestora, as medidas restritivas serão prorrogadas por mais 14 dias, em virtude do quadro epidemiológico, que ainda inspira muitos cuidados.

No entanto, o novo decreto trará a suspensão da “lei seca”, que proibia a venda e consumo de bebidas alcoólicas em ambientes públicos, incluindo bares e restaurantes.

Já o toque de recolher, passará a valer apenas no período noturno, das 22h às 5h, deixando de existir em período integral nos domingos e feriados.

Outras medidas incluem a ampliação do funcionamento das atividades escolares; permissão de prática de esportes coletivos; liberação dos parques; e ampliação das atividades religiosas.

“É fundamental o engajamento e o cumprimento responsável dos protocolos sanitários por parte de toda a sociedade; dos empresários e trabalhadores; Prefeituras e demais Poderes; e de você, cidadão e cidadã, para que não tenhamos retrocessos e avancemos no combate à pandemia”, escreveu Fátima Bezerra.

Para a elaboração do novo decreto, o Governo do Estado ouviu demandas e sugestões de representantes dos Poderes, presidentes da Federação e das associações regionais de municípios e representantes do setor produtivo, que estiveram reunidos, virtualmente, com a governadora, nesta segunda-feira (12).

Veja mais:

Fátima reúne Poderes, prefeitos e setor empresarial para ouvir sugestões ao novo decreto