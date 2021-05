Com início da produção de sequeiro, comerciante prevê baixa no preço do feijão

Os comerciantes de legumes na feira da Cobal trabalham com a perspectiva de redução no preço do feijão de corda, com o início da safra da produção em regime de sequeiro.

Darkson Elias explicou que “nessa época de inverno a tendência é o preço baixar um pouco, tudo baixa com o inverno, a oferta cresce e o preço do feijão cai um pouco” afirma Darkson.

Com a boa temporada de chuvas neste início de ano de 2021, a safra de milho, arroz e feijão está praticamente garantida, para quem plantou no final de fevereiro e início de março.



A possibilidade de boa safra em 2021, já reflete na feira da Cobal, mas apenas no feijão verde, que reduziu um pouco o preço. O feijão seco continua custando em média R$ 7,00 o kg.

No entanto, conforme Darkson Elias, a tendência com a uma boa safra é o preço do feijão seco também baixar, assim como do arroz vermelho, que atualmente custa em média R$ 5,00.

Na região Oeste do Rio Grande do Norte, a principal região produtora de arroz é Apodi, em especial o arroz vermelho. Nesta região, a safra este ano também está praticamente garantida.

Com uma boa produção, o preço do arroz vermelho deve baixar no mercado, podendo ficar abaixo de R$ 4,00. Já com relação ao feijão de corda, o preço pode ficar até abaixo de R$ 5,00.

Para Darkson Elias, o preço do quilo de feijão de corda vai continuar na faixa de R$ 7,00 até o final do junho e depois tende a baixar um pouco na feira da Cobal, onde trabalha.

Confira recado importante do comerciante aos pequenos produtores rurais.