RN recebe novo lote com 33,8 mil doses da Coronavac nesta quinta, 13. Também serão enviadas pelo Ministério da Saúde mais 55.750 imunizantes da Astrazeneca/Fiocruz. De acordo com a Sesap, as doses da Coronavac serão voltadas em sua totalidade para atender a vacinação atrasada dos potiguares que aguardam a 2ª dose. A Secretaria enviará uma orientação aos municípios para completar o esquema vacinal. Este é o primeiro de dois lotes de Coronavac aguardados, a partir da articulação feita pelo Governo junto ao MS, incluindo contatos direitos da governadora Fátima Bezerra.

FOTO: REPRODUÇÃO