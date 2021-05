Mossoró amplia vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades a partir dos 45 anos

Nesta quinta-feira (13) Mossoró começa a vacinar contra a Covid-19 pessoas com comorbidades de 45 anos ou mais, além das pessoas com deficiências cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

As pessoas com comorbidades precisam apresentar originais e cópias de documentos comprobatórios, como laudo médico, documento de identificação pessoal com foto e comprovante de residência.

A vacinação com doses da vacina Astrazeneca pode acontecer mediante agendamento nas 46 Unidades Básicas de Saúde do município ou diretamente no Ginásio do SESI situado no bairro Doze Anos, próximo ao Cemitério São Sebastião.

“É importante a pessoa fazer o cadastro no RN Mais Vacina para agilizar o processo e também dizer que não é necessário aglomerar. São várias UBS’s que atuarão sob agendamento e o Ginásio do SESI que pode vacinar até 1.600 pessoas por dia”, enfatiza Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

As comorbidades são as mesmas que já vinham sendo abrangidas pela vacinação em andamento: diabetes melitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial, doença cardiovascular, doença cerebrovascular, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida e doenças renais crônicas.