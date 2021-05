Mossoroenses que tomaram a D1 da Coronavac até 31 de março receberão a D2 neste final de semana

O município vai receber 6.600 doses do imunizantes na tarde desta sexta-feria (14). Serão priorizadas para receber a segunda dose da vacina as pessoas que estão com maior atraso na vacinação contra a Covid-19, que tomaram a primeira dose da Coronavac até 31 de março. A vacinação desse público ocorrerá sábado (15) e domingo (16), em dez Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no ginásio do Sesi (este, apenas no sábado), das 8h às 16h, no mutirão Mossoró Vacina.