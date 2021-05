A prefeitura municipal de Mossoró trabalha com a expectativa de até o final da próxima semana vacinar todos que estão aguardando a segunda dose da vacina Coronavac. Na tarde desta sexta-feira (14) o Prefeito Allyson Bezerra e a equipe da secretaria de Saúde receberam segunda Unidade Regional de Saúde Pública (II URSAP) as 6.600 doses da vacina Coronavac, que serão destinadas à segunda dose em idosos e profissionais de saúde.

O município recebeu hoje um percentual de quase 50% do precisa para completar a imunização de quem está com a segunda dose atrasada e a perspectiva é de no início da próxima semana, chegue uma nova remessa com os outros 50% que faltam para imunizar 100% desse público.

“Chegaram 6.660 doses de Coronavac, dizer a população, um pedido nosso, não necessita ir de madrugada, não necessita aglomerações, quem não poder ir no sábado fique tranquilo por que no domingo as UBS’s estarão abertas nós colocamos essa data de quem tomou até o dia 31 de março pra dar segurança que todos que estão dentro desse prazo serão vacinados” destaca Allyson Bezerra.

A secretaria de Saúde Morgana Dantas, diz que a nova remessa de vacinas que chegaram a Mossoró corresponde a aproximadamente 45% do total que o município precisa para completar a imunização.

“Recebemos 45% das doses que necessitamos e na próxima semana a expectativa é vacinar 100% de quem está em atraso no município de Mossoró” afirma Morgana

Neste fim de semana, Mossoró imuniza quem tomou a primeira dose de Coronavac até 31 de março. A vacinação desse público ocorrerá sábado (15) e domingo (16), em dez Unidades Básicas de Saúde (UBSs). No ginásio do Sesi (este, apenas no sábado), das 8h às 16h, no mutirão Mossoró Vacina.

A secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, reforça que somente as pessoas que tomaram a primeira dose até o último dia de março receberão a segunda dose desse novo lote. Ela assegura que a nova remessa é suficiente para atender a todos que tomaram a primeira dose de Coronavac até o dia 31 de março.

Pontos de vacinação - 15 e 16 de maio ( 2ª dose Coronavac )

UBS Vereador Durval Costa – Walfredo Gurgel

UBS Raimundo Rene Dantas – Boa Vista

UBS Dr. Joaquim Saldanha – Estrada da Raiz

UBS Dr. Cid Salém Duarte – Abolição 4

UBS Sueldo Câmara – Quixabeirinha

UBS Francisco Pereira de Azevedo – Liberdade 1

UBS Agnaldo Pereira – Vingt Rosado

UBS Dr. José Fernandes de Melo – Lagoa do Mato

UBS Enfermeira Conchita da Escóssia – Abolição 2

UBS Centro Clínico Evangélico Edgard Burlamaqui - Centro