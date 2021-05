Os dados são do Portal Regula RN do LAIS/UFRN. Ao todo, 56 pessoas aguardam na fila por um leito de UTI e há apenas 19 deles disponíveis em todo o estado. Os pacientes estão divididos entre a região metropolitana e a região oeste do estado. Os dados foram obtidos nesta segunda-feira (17). Em Mossoró, os três hospitais com leitos de UTI disponíveis, hospitais Regional Tarcísio Maia, São Luiz e Rafael Fernandes, estão com 100% de ocupação.