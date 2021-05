Grossos recebe emenda do Deputado Souza para reforma de Praça e ações de combate a Covid-19

A reforma da praça Central de Grossos, localizada na Avenida Raimundo Gonçalves, sairá do papel e contemplará anseio antigo da população Grossense. Os recursos para a obra foram garantidos pelo deputado estadual Souza, atendendo pedido feito pela prefeita Cinthia Sonale. O parlamentar entregou, na última sexta-feira (14), ofício à prefeita, em cujo documento informa que a verba foi inserida, por meio de emenda indicada por ele, ao Orçamento Geral do Estado (OGE) deste ano.

Na oportunidade, o deputado informou à prefeita que o seu mandato conseguiu a liberação de R$ 50 mil para ações de enfrentamento à Covid-19 no município, conforme pleito apresentado por Cinthia Sonale. Além disso, o parlamentar disse que o deputado federal Rafael Mota estava viabilizando alocação de R$ 300 mil para investimento na área da saúde.

A prefeita Cinthia Sonale destacou que os recursos para a praça e para a saúde são importantes para Grossos. Disse que a reforma da Praça Central será iniciada e, com isso, estará concretizando o que prometeu em público, no ano passado. “Vamos, se Deus quiser, transformar esta cidade. As ações estão apenas começando e não iremos ficar só com a reforma dessa praça. A nossa população merece o melhor”, enfatizou a prefeita.

Sobre os recursos para a área da saúde, a prefeita comentou que a verba vai ajudar, e muito, nas ações que a Prefeitura Municipal já desenvolve. Disse que a saúde é uma das áreas que requer muita atenção, principalmente no momento em que a sociedade está, de pandemia provocada pela Covid-19. “Com certeza é uma verba bem vinda e que nos ajudará nas ações que já estamos fazendo. Toda ajuda é necessária e todo recurso extra que chega vai nos ajudar, e muito, no enfrentamento dessa pandemia”, disse.