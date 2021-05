Hospital Rafael Fernandes inicia serviço ambulatórial para pacientes pós-Covid. O ambulatório funcionara como reabilitação para aqueles pacientes que podem evoluir com sintomas persistentes, impactando na qualidade de vida, dificultando inclusive a capacidade de retornar as atividades do dia a dia.

Com a finalidade de acompanhar a reabilitação dos pacientes acometidos por Covid-19, pós alta hospitalar, a SESAP iniciou no mês de maio o atendimento ambulatorial pós-Covid nos Hospitais Rafael Fernandes, Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes e no Centro Especializado em Reabilitação, (CER).

Os ambulatórios contarão com equipe multiprofissional e atenderão exclusivamente pacientes encaminhados através de agendamento prévio por hospitais no momento da alta, ou por unidades de saúde dos municípios. A reabilitação motora e respiratória, além de outras especialidades será realizada no CER com atendimento presencial ou por teleatendimento. A SESAP também contará com o apoio do Departamento de Fisioterapia da UFRN para treinamento de profissionais da rede própria e municipal.

Em Mossoró o atendimento acontece no Hospital Regional Rafael Fernandes, de acordo com Leonardo Menezes, diretor do Hospital, toda a estrutura e escalas de serviços já estão prontas e começaram a funcionar esta semana. “No momento estamos articulando com os outros hospitais da região o fluxo e protocolos para regulação desses pacientes para esse ambulatório”, disse o diretor.

A proposta é que, depois de instalado o ambulatório, os pacientes possam vir regulados pela atenção básica. O serviço conta com as especialidades de Pneumologia, Infectologia, Psiquiatria, Neurologia, Cardiologia e Psicologia.

Para o agendamento no Hospital Rafael Fernandes os pacientes devem entrar em contato no SAE através do telefone 3315.3482 e do e-mail poscovidhrf@gmail.com