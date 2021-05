Mais de 60 mil pessoas já foram vacinadas com pelo menos uma dose, em Mossoró

A vacinação contra a Covid-19 em Mossoró, segue sendo uma das mais avançadas no Rio Grande do Norte com 60.653 pessoas que receberam a primeira dose da vacina. Já as pessoas totalmente vacinadas, ou seja, que tomaram as duas doses no município, chega a 30.324 pessoas.

Na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, 90.977 doses constavam como administradas pelas salas de vacina até às 10h00 de hoje (19), na plataforma RN Mais Vacina.

"O avanço da vacinação no município depende diretamente da chegada de doses enviadas pelo Ministério da Saúde e Governo do Estado. Nós estamos vacinando nas Unidades Básicas de Saúde e no Ginásio do Sesi, inclusive, abrindo unidades nos finais de semana e feriados, para que possamos imunizar o máximo possível de mossoroenses", enfatiza Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

A vacinação ocorre das 08h00 às 16h00.

RECORDE DE VACINAÇÃO EM UM SÓ DIA

No último sábado (15), Mossoró bateu recorde de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19 em um só dia. Foram aplicadas 3.884 doses no total naquele dia, sendo, 3.551 doses do imunizante Coronavac/Butantan e 333 doses aplicadas da vacina Astrazeneca/Fiocruz.

O recorde anterior era de 2.552 doses aplicadas em um único dia. Isso aconteceu em 27 de março deste ano, na primeira edição do Mossoró Vacina.