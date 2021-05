Mossoró recebe 5.130 doses da Coronavac e vai zerar fila de espera pela D2

Mossoró recebeu na noite da última quarta-feira (19), um lote de 5.130 doses da vacina Coronavac. A remessa foi entregue ao coordenador de imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, Etevaldo Lima.

"O quantitativo de vacinas do Instituto Butantan que recebemos é suficiente para zerar a fila de pessoas que estão com a segunda dose em atraso", garantiu Etevaldo.

Para garantir o fechamento do ciclo de imunização para os idosos e trabalhadores da saúde que formam o público dos atrasados, a Secretaria Municipal de Saúde estabeleceu um cronograma.

Veja mais:

Veja o cronograma de vacinação para quem tomou a D1 da Coronavac até 6 de abril





Na prática, ele dará sequência ao planejamento anterior que está em vigor até esta quinta-feira (20) e que prevê para este dia a aplicação da segunda dose do imunizante nas pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 06 de abril.

Na sexta-feira (21), o novo cronograma estabelece que deverão ser contempladas as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 10 de abril.

"O trabalho não pode parar e já estamos preparando a campanha Mossoró Vacina para que as UBS's recebam todas as pessoas que aguardam receber a segunda dose da Coronavac , zerando assim a fila de espera", disse.

De acordo com a titular da pasta, são pouco mais de 1.300 pessoas que se encaixam no grupo que pode receber a vacina amanhã (21). Também, pouco mais de 2.000 do grupo a ser imunizado definitivamente no sábado e domingo.

MOSSORÓ VACINA NO FINAL DE SEMANA (22 E 23/05)

No próximo fim de semana (22 e 23/05), o município promoverá mais uma edição da campanha Mossoró Vacina, pela qual irá aplicar as doses do imunizante do Butantan em todos os idosos e profissionais de saúde, cuja imunização está com o processo atrasado, independentemente da data.

Ao todo, 10 Unidades de Saúde (UBS's), vão funcionar recebendo este público em sistema de demanda livre, das 08h00 às 16h00.

Idosos e profissionais de saúde que adoeceram, ou até mesmo, contraíram a Covid-19, apesar de terem tomado a primeira dose da Coronavac, terão suas doses guardadas. Elas poderão procurar posteriormente as unidades para fechar o ciclo de imunização.

UBS'S ABERTAS NO FINAL DE SEMANA

UBS Vereador Lahyre Rosado - Alto do Sumaré

UBS Maria Soares da Costa - Alto de São Manoel

UBS Dr. Francisco Nazareno Gurgel - Bom Pastor

UBS Dr. Lucas Benjamim - Abolição 3

UBS Dr. José Leão - Alto da Conceição

UBS Ildone Cavalcante de Freitas - Barrocas

UBS Dr. Moisés Costa Lopes - Redenção

UBS Marcos Raimundo Costa - Belo Horizonte

UBS Dr. Epitácio da Costa Carvalho - Pintos

UBS Chico Costa - Santo Antônio