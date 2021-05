Ipern mantém suspensão da prova de vida até o mês de setembro. A medida foi adotada em função da alta taxa de ocupação de leitos por pacientes com a Covid-19, de acordo com os dados divulgados pelo portal de regulação de leitos do RN.Apesar da maioria dos beneficiários da previdência estadual ser formada por idosos e, muitos já terem recebido as duas doses da vacina, há ainda parte desse público alvo que aguarda a segunda dose do imunizante — caso das pessoas com alguma comorbidade, bem como há servidores que atuam no Setor de Atendimento que ainda não atingiram a faixa etária para receber a vacina, assim como muitos pensionistas em idade jovem.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte (Ipern) vai manter a suspensão da Prova de Vida até o mês de setembro.

Essa medida foi adotada em função da alta taxa de ocupação de leitos por pacientes com a Covid-19, de acordo com os dados divulgados pelo portal de regulação de leitos do RN.

Apesar da maioria dos beneficiários da previdência estadual ser formada por idosos e, muitos já terem recebido as duas doses da vacina, há ainda parte desse público alvo que aguarda a segunda dose do imunizante — caso das pessoas com alguma comorbidade, bem como há servidores que atuam no Setor de Atendimento que ainda não atingiram a faixa etária para receber a vacina, assim como muitos pensionistas em idade jovem.

Diante da necessidade de manutenção das medidas preventivas, principalmente do distanciamento social para reduzir os riscos da contaminação pelo Coronavírus, o Instituto decidiu manter a suspensão da Prova de Vida.

O presidente do Ipern, Nereu Linhares informou que vem acompanhando as orientações do Comitê Científico do Rio Grande do Rio Grande do Norte e diante do aumento dos números relacionados à pandemia, a melhor opção no momento e manter a prova de Vida suspensa:

“Apesar de o Instituto seguir todas as normas de segurança e o Setor de Atendimento estar funcionando normalmente, diante dos números recentemente divulgados, mostrando ocupação dos leitos de hospitais em mais de 90% e, diante do público que nós atendemos, vamos adiar mais uma vez a retomada da Prova de Vida, prevista inicialmente para o mês de junho, vamos adiar para o mês de setembro, lembrando que os aposentados e pensionistas aniversariantes do período de janeiro a agosto, só farão a prova de Vida no próximo ano”, concluiu o presidente.