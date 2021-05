Mossoró vacina Gestantes e Puérperas sem comorbidades nesta terça-feira, 25

Em nota publicada nas redes sociais, o Governo do Estado afirmou que a partir desta segunda-feira (24), todas as mulheres gestantes e puérperas (que são mães de bebês com até 45 dias de vida) sem comorbidades, poderão ser vacinadas contra Covid-19 com as doses da vacina da Pfizer. Até então, somente gravidas e puérperas com comorbidades deveriam ser vacinadas.

Na tarde desta segunda-feira (24) Mossoró recebeu um lote com 1.728 doses da vacina Pzifer. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, o imunizante será destinado exclusivamente para gestantes e puérperas, a partir de 18 anos, independentemente de ter comorbidades. A vacinação para esse público terá início nesta terça-feira no ginásio do Sesi.

“Recebemos hoje as doses da Pfizer, 1.728 doses que serão destinadas as gestantes e puérperas e estaremos concentrando essas doses no Ginásio do Sesi a partir de amanhã, terça-feira (25) para termos um controle maior das doses aplicadas nesse público” diz Morgana Dantas, secretaria de Saúde.

Para serem vacinas as gestantes e puérperas devem apresentar a carteirinha da gestante e além de cópias e originais de documentação pessoal, comprovante de residência e no caso das puérperas, o registro da criança.

Em relação a logística para a chegada das doses da Pfizer a Mossoró, já que a orientação para o armazenamento deste imunizante é que seja de 2° a 8°C, secretaria explica que as doses já chegaram em temperatura positiva de Natal pra Mossoró com a mesma temperatura das demais vacinas e ficarão guardadas em geladeira comuns, sem prejuízo nenhum para as doses.

“As doses estão armazenadas de 2° a 8°C, em geladeiras comuns sem nenhum tipo de prejuízo e nós temos até cinco dias para usa-las então a partir de amanhã, terça-feira até sexta nós teremos que usar todas as doses aplicando nas grávidas e puérperas sem comorbidades” explica Morgana.

Testada em 43,5 mil pessoas de seis países, incluindo o Brasil, a vacina da Pzifer é uma aposta segura para a imunização da população contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2). Na região Oeste do Rio Grande do Norte, apenas os municípios de Mossoró e Apodi receberam doses deste imunobiológico.