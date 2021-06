Isolda solicita reformulação na vacinação contra Covid-19 para inclusão do público geral no RN

A deputada Isolda Dantas (PT) solicitou ao Gabinete Civil do Governo do Estado e à Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN (Sesap) uma reformulação estratégica da vacinação contra a Covid-19.

A medida, segundo a deputada, é para a vacina ser aplicada na população entre 18 e 58 anos de idade, em ordem decrescente de idade e com a garantia de imunização dos grupos prioritários.

A proposta consiste em realizar um escalonamento e inclusão paulatina da população em geral (que não possuem comorbidades) de acordo com os grupos prioritários constantes do PNI (Plano Nacional de Imunização), obedecendo a ordem de faixa em razão da possibilidade de gestão compartilhada do processo vacinal.

Estados como Bahia e Pernambuco já estão realizando ajustes e vão iniciar a vacinação da população em geral, mantendo a vacina dos grupos prioritários.

Desta forma, o Governo pode tomar medidas para o escalonamento que vem sendo estudado e anunciado tanto pelo Ministério da Saúde, quanto por estados.