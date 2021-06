Dia D de vacinação de gestantes contra a Covid-19 acontece no próximo sábado (12), no RN

Desde o início da pandemia, em março de 2020, já são 40 óbitos por Covid-19 em gestantes no Rio Grande do Norte. No próximo dia 12 de junho as gestantes poderão procurar os postos de saúde para garantir sua imunização contra a Covid-19. As unidades básicas de saúde irão funcionar das 8h às 17h e a expectativa é vacinar aproximadamente 20 mil mulheres grávidas em todo o estado.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) definiu o próximo dia 12 de junho como dia D para vacinação de gestantes contra a Covid-19 em todo estado do Rio Grande do Norte. A ação faz parte de um esforço conjunto da Sesap e do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do RN (Cosems) para tentar frear o aumento de óbitos em gestantes no estado.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, já são 40 óbitos por Covid-19 em gestantes no Rio Grande do Norte.

As gestantes poderão procurar os postos de saúde para garantir sua imunização contra a Covid-19. As unidades básicas de saúde irão funcionar das 8h às 17h e a expectativa é vacinar aproximadamente 20 mil mulheres grávidas em todo o estado.

O imunizante utilizado será o da Pfizer, recomendado pelo Ministério da Saúde, para uso nas gestantes com e sem comorbidades. É necessário levar o cartão de pré-natal à uma unidade de saúde mais próxima de sua casa ou aos sistemas de drive thru de vacinação, caso o município de residência ofereça essa estratégia.

Em reunião no dia 18 de maio, a Câmara Técnica das Vacinas do estado deliberou sobre a distribuição das vacinas da Pfizer para todos os municípios de RN. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, no final de maio, as novas condições de conservação e armazenamento para a vacina produzida pela Pfizer. O novo texto de bula estende de cinco para 31 dias o tempo para que a vacina seja mantida em temperatura controlada entre +2ºC a +8ºC

Nesta segunda-feira (07), a Sesap distribuí aos municípios 13.638 doses do imunizante da Pfizer. E para amanhã (08) está prevista, às 15h, a chegada de mais um lote com 43.290 doses da Pfizer.