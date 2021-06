Governo prorroga decreto com medidas restritivas até o dia 23 de junho

Com isto, seguem mantidos o toque de recolher, entre 22h às 05h, inclusive aos domingos e feriados, além da proibição para a realização de eventos em todo o estado. Também foi prorrogada a vigência dos decretos regionais para os municípios do Vale do Assu, Seridó e Alto Oeste, que seguem com restrições mais duras, como toque de recolher em tempo integral nos domingos e feriados e lei seca.