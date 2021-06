Exame descarta cepa indiana em paciente morto por Covid no RN

O Instituto Evandro Chagas, ligado à Fiocruz, descartou a existência de contaminação pela variante B.1.617.2 do coronavírus, popularmente conhecida como variante indiana, em paciente do Rio Grande do Norte.

Uma amostra de sangue de um homem, de 29 anos, havia sido enviada para análise no instituto. O paciente, que foi a óbito no dia 31 de maio, havia estado no Maranhão, local onde já há casos confirmados de infecções pela cepa indiana.

No início do mês, a prefeita de Tenente Ananias, no alto oeste Potiguar, Larissa Rocha, confirmou que o paciente era morador do município e que estava internado no Hospital Regional de Pau dos Ferros, quando morreu.

A Sesap informou que não há nenhum novo caso suspeito de infecção pela cepa indiana no RN e que segue monitorando os casos da Covid-19 no estado.