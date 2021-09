Caminhão é atingido por caminhonete na RN 117 e tomba na pista, em Mossoró

Um caminhão e uma caminhonete colidiram na tarde desta segunda-feira (30), na RN 117, em Mossoró, próximo ao bairro Cidade Oeste. O acidente aconteceu por volta das 14h40.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão, transportando legumes, seguia no sentido Mossoró a Governador Dix-Sept Rosado, enquanto a caminhonete, transportando lenha, seguia no sentido contrário.

O condutor do caminhão de legumes informou a PRE que quando os veículos estavam próximos a se cruzarem, o motorista da caminhonete perdeu o controle, invadindo a pista contrária.

Ele afirmou aos policiais que ainda tentou desviar, puxando o caminhão para o acostamento, mas foi atingido lateralmente e tombou na pista.

A cabine da caminhonete ficou completamente destruída. Apesar do impacto da batida e do estrago no veículo, o condutor teve apenas pequenas escoriações pelo corpo e foi socorrido para o hospital reclamando de uma dor na perna. O condutor do caminhão não ficou ferido.

A PRE isolou o local até a chegada de outro veículo para recolher a carga de legumes e, só então, conseguiram remover o caminhão tombado da pista

ACIDENTES NA RN 117

Nesta ocorrência, os condutores tiveram sorte de saírem do local, praticamente, ilesos. Sorte esta que não tiveram muitos que se envolveram em acidente na RN 117.

Estreita e, praticamente, sem acostamento na maior parte do seu percurso, a via já registrou muitas ocorrência graves.

O mais recente foi uma colisão frontal entre o taxi e uma viatura da Polícia Militar, no dia 21 de abril de 2021. Na época, quatro pessoas ficaram feridas, com gravidade, entre elas, uma criança de 4 anos, e outras duas (o condutor do taxi e a mãe da criança) morreram.

Veja mais:

Acidente na RN-117 deixa seis vítimas; um morreu no local e outro no hospital





Em janeiro, no dia 10, Maria Damiana Sena de Oliveira, de 45 anos, e o marido Rivonildo Alves de Oliveira, de 47 anos, colidiram sua motocicleta com Corsa Classic e morreram no local. O motorista foi socorrido com ferimentos para o Hospital de Governador Dix-Sept Rosado.

Veja mais:

Batida frontal na RN 117 que matou o casal de Governador Dix-Sept Rosado





Já em 15 de novembro de 2020, também no trecho entre Mossoró e Governador, Maria da Saúde Lucena de Freitas, de 46 anos, perdeu a vida em decorrência de uma colisão lateral entre dois veículos.



Segundo informações, a vítima estava chegando em Mossoró num carro com sua família e, em uma curva, próximo ao sabão Guarany, o carro que a ela estava desceu o acostamento e quando o condutor tentou voltar, rodou na pista e foi atingido lateralmente por outro veículo, que trafegava no sentido contrário e não teve conseguiu frear a tempo.

Relembre:

Colisão lateral deixa uma pessoa morta na RN 117, em Mossoró