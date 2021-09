PM é indiciado e irá responder pelo homicídio de Luan; IPM também foi concluído nesta terça, 31

O crime aconteceu no dia 1º de julho de 2021. Três policiais seguem afastados de suas funções por envolvimento no caso, mas apenas um deles irá responder na justiça comum, por ter efetuado o disparo que matou o jovem de 23 anos. Segundo as investigações, Luan Carlos Melo Barreto, teria sido confundido com um suspeito de assalto que estava sendo procurado pelos policiais; Quanto ao Inquérito Policial Militar, este também foi concluído e será remetido à justiça ainda hoje. O IPM está sob sigilo, visto que qualquer dado que seja divulgado poderá acarretar no pedido de anulação do processo por parte dos advogados dos envolvidos.