Três doses de Pfizer neutralizam variante Ômicron, conclui farmacêutica

A farmacêutica Pfizer divulgou nesta quarta-feira (08), que três doses do imunizante é capaz de neutralizar a variante Ômicron do novo coronavírus. O estudo mostra que uma terceira dose do imunizante aumenta os títulos de anticorpos em 25 vezes em comparação com apenas duas doses.

Em relação ao esquema de duas doses, há uma redução nos títulos de anticorpos contra a variante Ômicron, mas a vacina ainda é capaz de proteger contra o desenvolvimento de doença grave.

Segundo a Pfizer, a manutenção da proteção acontece por que a proteína Spike (utilizada pelo vírus para invadir as células humanas) ainda pode ser reconhecida pelas células de defesa, mesmo na presença de mutações da variante Ômicron.

Os anticorpos após a dose de reforço são comparáveis aos níveis de anticorpos após duas doses da vacina diante do vírus original, que estão associados a altos níveis de proteção.

De acordo com estudo, as amostras de soro obtidas de indivíduos vacinados um mês após receberem a dose de reforço, neutralizaram a variante em níveis que são comparáveis aos observados pela ação da vacina em duas doses diante da linhagem original do novo coronavírus.

Os soros de indivíduos que receberam duas doses da vacina mostraram, em média, uma redução de mais de 25 vezes nos títulos de anticorpos de neutralização contra a variante Ômicron em comparação com a cepa original.

“Acreditamos que com duas doses você ainda tenha uma proteção relevante para doença grave [causada pela Covid-19]. Mas, claramente, a queda em anticorpos é substancial”, disse Mikael Dolsten, chefe de pesquisa da farmacêutica norte-americana.

“No entanto, a boa notícia esta manhã é que nossos dados apresentam, de forma convincente, que quando você toma o reforço [da 3ª dose], o nível de anticorpos sobe 25 vezes.”

A resposta imunológica induzida pela vacina conta com outros mecanismos de defesa como a ativação de células de defesa do organismo, os chamados linfócitos T. Por isso, segundo a Pfizer, as pessoas vacinadas ainda podem estar protegidas contra formas graves da doença.